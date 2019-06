Zo en dan nu naar Frankrijk waar iedereen de hele dag in de file heeft gestaan om op een circuit dat is vernoemd naar een Heel Vies Drankje te kijken naar 19 coureurs die wel lekker hard kunnen rijden en Lance Stroll. Vroeger was de Grand Prix in Frankrijk een soort van thuiswedstrijd voor Red Bull wegens die Renault die de hele tijd uitviel en konden we lekker schelden op de Fransen. Maar ja vroeger was je ook al een hele bink als je in Frankrijk op vakantie was geweest terwijl tegenwoordig iedereen zijn Insta timeline helemaal volgescheten is met quasi-spontaan geposeerde foto's van Jolanda op Bali en Marlies in Thailand dus ja wat is vroeger. Vroeger won Vettel nog wel eens een Formule 1 Wereldkampioenschap bijvoorbeeld, en nu start ie gewoon vanaf plekkie 7. Max vanaf P4 dus, en die twee klootviolen van Mercedes op de eerste rij. GO MAX!

UPDATE: GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP. Kennelijk is het afgelopen of zoiets. Wat was dit hee. Max 4e, Hamilton P1. Ja precies. Dat was aan het begin ook al zo.