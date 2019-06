DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines)-onderzoek: "Uit een DRUID-studie onder ongeveer vijfduizend automobilisten blijkt dat in Nederland ruim 2% van de gereden autokilometers wordt afgelegd onder invloed van drugs. ... In Nederland werd bij 25% van de 187 ernstig gewonde bestuurders alcohol aangetroffen, bij ongeveer 6,5% drugs of geneesmiddelen en bij nog eens 4,5% een combinatie van alcohol en geneesmiddelen of drugs." Ofwel, slechts 20 personen gebruikten drugs!

Wanneer houden we op met deze flauwekul in de marge? Laten we eens wegenbouwers gaan beboeten die hun tijdelijke snelheidsbeperkende bebording gewoonweg 24/7 aan de kant van de weg laten staan, weken nadat de klus is opgeleverd (of dagen voordat aan de klus wordt begonnen).