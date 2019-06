Betaald door EU: "Financed by the European Union, these 19-metre boats will be in addition to the six vessels of the same class ordered in 2016, which were delivered to Turkish Coast Guard Command the following year." Van die pracht-units die zichzelf weer op z'n pootjes rollen als ze kapseisen. Konden wij eigenlijk ook wel gebruiken nadat er een miljoen aan twee volstrekt nutteloze speedboten werd besteed, maar daar zul je het braafste jongetje v/d klas niet over horen! Veel plezier ermee Mehmet, dat het de aanzuigende werking maar mooie ten goede mag komen!