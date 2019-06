Leg een paar extra tentzeilen over de Batavia en trek ze goed strak! Zet de Eindhovense Wetenschapswijven aan het werk om weerbestendige loodlijntjes in de zomerrokken te plooien! GroenLinksers, veranker uw AirBNB'ers voordat ze van de trap "waaien"! Burgers, vergeet die ene plastic tuinstoel niet te borgen. Internet, laad de riposté "Het weer is iets anders dan het klimaat!" in uw toetsenborden. Nederland, juich niet te vroeg over Die Mooie Zomer. Die duurde drie dagen dit jaar, en is vanmiddag weer voorbij. Het begint hedenmorgen met HAGEL, WINDSTOTEN en PITTIGE ONWEERSBUIEN. Het vervolgt hedenmiddag met STEVIGE ONWEERSBUIEN, NOG HARDERE WINDSTOTEN en een kans dat het Oosten des Lands bedolven raakt onder BINNENWAAIENDE DUITSE KENTEKENPLATEN, TRAMPOLINES EN BEIERSE BIERPULLEN. Zeg niet dat we het niet gezegd hebben. En trek twee boterhamzakjes over je schoenen voor je op de fiets stapt. Beter zeker dan zondig!