"De man die ervan verdacht wordt in oktober in Goes twee fietsers te hebben doodgereden, had binnen het jaar dat hij zijn rijbewijs had gehaald al meerdere verkeersovertredingen gemaakt." Doodrijder Sven M. (20) uit Kloetinge dus, die voorafgaand aan zijn dronken moordpartij al was gepakt voor te hard rijden (2x), alcoholrijden (1x) en parkeerplaatsracen (1x). Het lukt ons in dit landje kennelijk niet debiele verkeersdwazen ervan te overtuigen nu toch echt een keertje te stoppen met die ongein, dus moeten we maar gewoon eens permanent rijbewijsjes op de brandstapel gaan jekkelen. Had moordrijder en Totale Lul Mohammed Bin Jahmi na zijn eerste moord nog steeds iemand van de weg kunnen beuken als er sprake zou zijn van meer controle en handhaving op rijontzeggingen? Zou Fleur (19) nog geleefd hebben als de Loosdrechtse volidioot Walter van Wijngaarden een definitief verbod had ontvangen na zijn eerdere gevalletjes van alcomobilsme? We zullen het nooit weten, maar voor alle toekomstige slachtoffers van laffe verkeersrecidivisten is het nog niet te laat.