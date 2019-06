Ik durf te beweren dat de reli-gekkies tegenwoordig een kleine minderheid vormen in de categorie van anti-vaxx-gestoorden.

De meesten, zoals ook de door u genoemde bubbel-mevrouw, zijn inderdaad van die zogenaamd 'hoogopgeleide' (in 95% gevallen uiteraard een alfa- of gamma-opleiding) zweefteven, met geen enkele notie van de exacte vakken - sterker nog, dit soort beroept zich er maar al te vaak op dat ze geen snars begrijpen van wiskunde (giechel, giechel, want dat schijnt nog 'charmant' te zijn ook, of zo).

Heb er dan ook geen mening over, stomme sufkutten!

Ja, ik heb ooit in een vorig leven een diploma biologie gescoord. Dat was best lastig kan ik je vertellen. Bestaat die studie überhaupt nog, of is-tie ook al opgeheven wegens 'te moeluk', of vervangen door een domme, trendy variant?