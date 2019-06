:

Soennieten vormen tussen de 80% en 90% van alle moslims wereldwijd. Dat ze voor "meer shit" zorgen is dus vooral een statistisch gegeven - je hebt er nu eenmaal veel meer van. Sjiieten zoals in Iran vormen ongeveer 7% van het geheel en het resterende zijn vrijzinnige/heterodoxe groepjes zoals de Ahmadiyya die hun oorsprong vaak hebben in het Indiase subcontinent. Het aantal sjiieten is trouwens hoogstwaarschijnlijk nog veel kleiner aangezien veel - met name Perzische Iraniërs - super seculier zijn of zelfs helemaal niet gelovig maar wel als zodanig meetellen in de statistieken.

Klopt. Het sjiisme was initieel puur politiek maar door de eeuwen heen is het een een protestgodsdienst geworden met eigen credo, geloofsartikelen, rituelen en opvattingen. Vandaar dat de meeste moslims ze niet echt als moslims zien maar als neo-zoroastrianen. De grootste nationale feestdag in Iran is bijvoorbeeld Nowruz in plaats van het suiker- of slachtfeest. Een van oorsprong zoroastiaans vuurfeest.