De meppende volidioot van de Haarlemse voetbalclub Geel-Wit krijgt drie jaar schorsing van de KNVB. Zijn slachtoffer had hartstikke dood kunnen zijn door zo'n laffe suckerpunch maar nou nou poeh poeh, de bond deelt een flinke straf uit. Richard Nieuwenhuizen is gestorven en het eerstvolgende breed uitgemeten incident bestraffen de heren tuchtscheidsrechters van de KNVB met drie hele jaren, want dat hebben we nou eenmaal zo afgesproken met z'n allen en zo staat het in het convenant Geweld op 't Veld. Als je tijdens een potje voetbal in de tiende loserklasse op deze manier iemand op z'n porem tikt is het simpel: vlaggetje inleveren, kleertjes inleveren, afdouchen, naam op de zwarte lijst schrijven, opzouten en dan de rest van je leven ieder weekend lekker thuis op de bank je vrouw Trudie zitten afvlaggen, als zij weer eens een smerig potje op tafel heeft gezet. Ga haar maar lekker vervelen..

Eet dit, Nieuwenhuizen