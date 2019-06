Een humane verplichting en verstandig veiligheidsbeleid? Koekoek...

Waar komt die verplichting vandaan, behalve de wetten die we in NL zelf (in theorie) democratisch opstellen? En veilig is het al helemaal niet, want ja, die 2-jarigen kunnen als ze opgroeien en zich niet helemaal lekker in hun vel voelen, zoals een slechte jeugd en weesdom placht te bevorderen, ook radicaliseren en boem doen. De kans is i.i.. g. groter dan dat een gemiddeld kaaskopje van het padje raakt en ontploft, dunkt me?

De argumenten voor zijn emotioneel en selectief, de argumenten tegen zijn redelijk rationeel en solide:

-Ze zijn ofwel daar geboren dan wel geworteld, of ze zijn nog nergens geworteld en dan is er ook geen reden om ze hier wortel te laten schieten. Stekelige cactussen kun je beter in hun passende woestijnklimaat laten, hier in de drek gaan die wortels mogelijk rotten. Of wou u zeggen dat het daar een minderwaardige cultuur is, mevrouw Sitalsing?

-Ze hebben een groter risico dan een gemiddeld Nederlands kind om later probleemgedrag te gaan vertonen.

-Ze zijn in geen enkel opzicht Nederlands, behalve wellicht het paspoort dat eigenlijk ingetrokken had moeten worden samen met dat van de ouders toen die zich aansloten bij een vijandige mogendheid of terreurgroep. Dat geldt zelfs al voor gewoon emigrerende Nederlanders die hun paspoort inleveren of eentje erbij nemen. Die zijn de zorg van het keuzeland, niet het geboorteland. Marokko en Turkije betalen hier ook niet de uitkeringen van hun staatsburgers, of de weeshuizen of pleegouders van hun kinderen.

-Ze zijn vast heel zielig, maar dat zijn de autochtone wezen daar ook, alle wezen wereldwijd eveneens en miljarden kinderen met ouders en volwassenen hebben het ook "erbarmelijk" vergeleken met het Westen. Dat is geen reden om die allemaal verblijf, bed, bad en brood te gunnen hier, want dan wordt het hier net zo erbarmelijk als daar.

Enige argument voor is dus de zieligheidsfactor, maar dan zeer selectief en inconsequent toegepast. Net zoals een kattenvrouwtje tientallen katten in huis neemt, en het vervolgens een grote vieze bende wordt en onleefbaar voor mens en zieligerds tegelijk. En mogelijk een niet ingetrokken paspoort als enige "Nederlandsheid", want qua cultuur of mentaliteit zijn ze ofwel blanco of reeds verziekt.

Al zou het wellicht verstandig zijn om kinderen te mogen weren die een hoge risicofactor hebben, net als bij een besmettelijke ziekte of een quarantaine die sommige landen toepassen om zieke dieren buiten te houden, staat het waarschijnlijk elke policoreaan vrij om kinderen uit het buitenland te adopteren, ook de IS-bloedjes. Maar dan moet je die wel zelf verzorgen en in huis nemen en betalen. Vrijwilligers onder de mensen die de mond vol hebben van hun of andermans humane plichten?