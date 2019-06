Gaarne uw aandacht voor het volgende. Politie Limburg is op zoek naar 2 stuks schorriemorrie die op klaarlichte dag (donderdag 16 mei) een vrouw beroven van haar tas. In Amsterdam gebeurt dat met scooters, in de provincie nog gewoon op de fiets. Daders zijn uiteraard weer roomblanke """jongeren""" en eentje is godverdomme nog ginger ook. De laatste keer dat een vrouw zo hufterig behandeld werd was toen Volkskrant-columnist Arnon Grunberg zijn ex iets probeerde duidelijk te maken. Maar dat terzijde. Kent u de verdachten of klinkt het signalement u bekend in de oren? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of deel uw informatie anoniem via 0800-7000.