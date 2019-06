SALTO Amsterdam is niet zomaar een publiek omroepje. Het is een open source platform (twee zenders TV, vier radio) voor mensen die zelf iets willen maken. Daarom kijk je op Salto de halve dag naar Ghanese kerkdiensten en schallen de Caribische klanken uit de radio. Het is een soort Balie-stream voor splinterpartijen en iedereen mag er op. Ook gewoon GeenStijl: vorige maand deden we een 200k kijkcijferrecord op met onze GeenPeil Uitslagenavond (lolsamenvatting). Maar GroenLinks-wethouder Lokale Media Touria Meliani wil dat SALTO opschuift om plaats te maken voor nieuwkomer C-Amsterdam, van oude bekende dramdocumaakster Mildred Roethof. C-Amsterdam lijkt, puur afgaande op hun website, op een door Sylvana BIJ1-geraapt zootje CV-vervalsers dat in een bak diversiteitsvermicelli is gemieterd en nu met een potje onbegrijpelijke inclusiviteitsscrabble probeert om GroenLinks te overtuigen dat hun boze begrotingsloze hoax het beste plan voor Publieke Omroep Amsterdam is. Terwijl SALTO (sinds 1984) een open source mediastraat heeft gebouwd die geen fopdiversiteit predikt in postmoderne puzzelwoorden, maar gewoon de zenders open gooit voor iedereen en daarmee dat hele C-Amsterdam (waar de oprichters nu al met ruzie over de grond rollen en beoogde "partners" helemaal niet weten dat ze partner zijn) volstrekt overbodig maakt. Kortom. Ze zijn echt helemaal besausneigerd in de Stopera als ze het swingende SALTO vervangen door de Clowns met de grote C van Mildred Roethof. KEEP THE SALTO ALIVE!

Dit is geen business case. Dit is een toneelstukje