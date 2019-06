Ach, overdrijven is ook een vak. Iedere generatie vindt de vorige ouderwets en stom en de volgende losgeslagen, decadent en gedegenereerd. Ja, kan best dat buitenspelen ook leuk is of gezond, maar aan de andere kant is een roedel onopgevoede tuigkroost die bushokjes in elkaar slaat of vuilnisbakken in brand zet, je lastig valt en uitscheldt bij boodschappen doen (eigen ervaring spreekt hier), irritant belletje trekt, je ramen insmeert met boter en kaarsvet tijdens Luilak of andere traditionele Nederlandse kwajongensstreken, ook niet helemaal je van het.

En die "drag queens" en dat overtrokken bezorgde commentaar eronder heette bij normale mensen vroeger een verkleedpartijtje. Dat ze daarbij dragqueens kopiëren of wellicht een flinke dosis latente homoseksualiteit etaleren betekent nog niet dat het "seksueel" is, of kindermisbruik. Dat maakt de perverse toeschouwer er zelf van. Zegt ook meer over hun latent pedofiele gevoelens als ze daar opgewonden van raken. Is overigens ook niet mijn ding, maar de wereld vergaat nog niet hoor. En zoals één van die twats op twitter suggereert dat zelfs een meteoor op de Aarde verkieslijker zou zijn dan vrijwillig naar wat overgefeminiseerde jongetjes te kijken: wees niet zo'n hysterische drama queen...