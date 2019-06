Wat er nou ook al fout is volgens de krant van Vliegschamend Nederland: vissen in sterrenrestaurants. Het schijnt namelijk dat de tarbot van Inter Scaldes vijf uur lang met Jared Taylor heeft geluncht, in De Librije zit de Zeeduivel de hele dag filmpjes van fenixx.org op twitter te gooien en de Paling van De Leest roept voortdurend dat mensen zijn essay waarin hij alleen maar vragen stelt over abortus, euthanasie en werkende vrouwen helemaal moeten lezen, zodat ze zelf kunnen oordelen. In Zuid-Holland hebben Statenleden van de ChristenUnie en SGP ruzie gekregen over de vraag of ze met het jaarlijkse fractie-uitje nog wel uit eten mogen gaan in een sterrenrestaurant. Wie liever vissen met een Yad Vashem onderscheiding bestelt, kan DAARRR terecht. Eet smakelijk.