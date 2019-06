En natuurlijk al een Trump-waardig relletje nog voordat hij voet op Engelse bodem zet. Hij ontkent prinses Meghan Markle "nasty" te hebben genoemd, het zou een fabricatie van Fake News Media zijn. Behalve dat het op tape staat dat hij het wel zegt "I didn't know she was nasty", nadat hij hoorde hoe nasty Markle over hem deed in 2016. Wij zien over de hele linie het probleem niet zo, maar goed, ophef. Gelukkig treffen de twee elkaar niet tijdens dit staatsbezoek.

Officieel komt Trump langs om de D-day-landingen te herdenken en ondanks de WOEDE van goede mensen heeft de koningin hem gewoon uitgenodigd voor scones en thee. Gelukkig maar, want dat levert doorgaans geweldige beelden op. Op dag twee is er een 'Brexit-themed breakfast' waarvan de dresscode ons nog onduidelijk is en op dag drie is het op naar Ierland want daar gebeurt het allemaal.