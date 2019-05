Dat de gemeenteraad de toeristentsunami zou willen stoppen is natuurlijk zand in de ogen strooien, de leugen regeert. Hotels schieten al jaren als paddenstoelen uit de grond, de afgelopen jaren zijn er honderdduizenden kamers bij gekomen en hotels blijven gebouwd worden, megahotels zoals bij de rai met 650 kamers dat binnenkort klaar is, rivierstaete dat veranderd is in een megahotel, het is niet meer bij te houden. Het oude paleis van justitie, een megagebouw, wordt een super de luxe kapitalistisch megahotel maar blijkbaar mag de gewone man niet extra verdienen en daarmee bewijst GL de beschermheren en handlangers van kapitalisten en het grootkapitaal te zijn, dat verklaart ook hun klimaathysterie. Daarbij wordt in a'dam alles verboden en dat door mensen die voorheen als anarchisten door het leven gingen, je verzint het niet. Het loopt alle spuigaten uit, alles bestaat enkel nog uit list en bedrog maar vroeg of laat zal de wal deze leugenvloot keren.