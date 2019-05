Deze waarschuwing werd vorig jaar al gegeven door de Centrale Joodse Raad. Het nieuws is niet dat Joden op straat in problemen komen of het antisemitisme escaleert, het nieuws is dat de regering dit eindelijk openlijk erkend. De doofpot mocht op een kiertje, het tapijt werd een stukje opgetild.

Midden in de campagne en stemming voor het Europees Parlement. Eerst jarenlang aanmodderen om daarna op het moment suprême ervoor te zorgen dat de kiezer zich gehoord voelt. Het is een poging kiezers die kritiek hebben op immigratie, integratie en intolerantie tegen Joden, homoseksuelen en jonge vrouwen tegemoet te komen. Anders worden nieuwere partijen te groot.

Dit lastminute persmoment doet denken aan het theatrale aftreden van staatssecretaris Harbers. Zware delicten door asielzoekers werden weggemoffeld onder het kopje "overigen". In zijn afscheidsrede noemde hij deze delinquenten "overlastgevenden". Alsof het ging om asielzoekers die 's nacht muziek maken, te luid praten of wildplassen in de gracht.

Een zolderkamergeleerde deelde na het aftreden een filmpje dat de nabestaanden en slachtoffers van migranten in een ander deel van de EU een gezicht gaf, hun naam teruggaf en hen liet spreken. Het waren niet meer weggemoffelde cijfers in een Excel-sheet, het waren mensen zoals u en ik die de rekening kregen van een mislukte immigratiepolitiek.

Dat filmpje was gemaakt door politieke bewegingen met een politiek extremer standpunt. Dat maakt de feiten erin niet minder waar. Dat maakt het delen van die beelden niet minder nodig. We kunnen wel blijven doen alsof criminele asieleisers alleen naamloze onbekenden raken en het daarom niet dichtbij of erg is, maar dat is niet waar.

Hoe makkelijk migratie van buiten de EU is, werd in kaart gebracht in de documentaire Borderless van Lauren Southern. Helaas al verwijderd. Vandaar een backup en een mirror. Een klein voorbeeldje kwam van de Nederlandse Seawatch 3, die dichtbij de Libische kust een "redding" uitvoert, om vervolgens om te varen naar Italië. De VN vindt terugkeer naar Libië inhumaan.

Juncker bedankte Merkel voor "Wir schaffen das". De geschiedenis zal volgens Jean-Claude haar gelijk geven. Als Duitsland niet ruim een miljoen mensen met open armen waren ontvangen, konden volgens zijn bloeddoorlopen rode ogen Oostenrijk en Hongarije de volksverhuizing nooit aan. Hij doet alsof een groot probleem werd opgelost, terwijl de problemen pas beginnen.

Zelfs hardwerkende Polen integreren niet. Ze zien het nut niet in van Nederlands leren, en de kinderen zitten ook op weekendscholen om de Poolse taal, cultuur en geschiedenis te leren. Hoe groter de EU wordt met haar vrij verkeer van personen, hoe groter de interne arbeidsmigratie. Via een volledig ongecontroleerd instabiel en fraudegevoelig systeem. De Britten verkozen een noodstop.

De NPO kwam maandag en dinsdag nog met een kritiekloze documentaire rond Guy Verhofstadt. Een mooi inkijkje rond het onderhandelingsteam vanuit de EU over de Brexit. Vanaf de start was de EU-strategie om af te wachten en de klok te laten lopen en zo het proces te saboteren in de hoop een Brexit te voorkomen. Dat toeschrijven aan Theresa May is te veel eer.

Ambtenaren die lachend roepen dat ze van het VK een kolonie gaan maken. Een gedachte die later via de Irish Backstop het papier haalde. Ook hier de publicatie vlak voor de verkiezingen opvallend. Er blijft geen moment over voor analyse, wederhoor, kritiek of bezinning bij de kiezer. De propaganda kiest een guerrillatactiek.

Hetzelfde gebeurde met een boekbespreking. Voor de duidelijkheid, ik ben voor legale abortus en tegen de breinaald. Tegelijkertijd vraag ik me af hoe vrijwillig iedere abortus is. Tot in hoeverre zijn stelletjes in blije verwachting in paniek vanwege externe oorzaken? Een dure kinderopvang, een gebrek aan sociale huurwoningen of groepsdruk?

Vrouwen die een zwangerschap uitstellen vanwege hun carrière of studie geven daarmee feilloos aan dat hun kindje in hun omgeving nog niet welkom genoeg is. Dat we er qua emancipatie nog lang niet zijn. Dat geeft vervolgens een demografisch effect dat het beste wordt weergegeven in dit stukje van de film Idiocracy. Om die gedachtegang weg te zetten als anti-abortus is inhoudelijke leegte.

Dezelfde kritische blik hoort ook rond euthanasie. Het recht op euthanasie is ruimer dan de medewerking van artsen. Vooral mensen met een beginnende dementie voorzien van een nutteloze wilsverklaring mogen wachten op een natuurlijke dood. Tot in hoeverre vragen ouderen prematuur om de dood, uit angst later hun wens niet meer adequaat te kunnen herhalen?

Ouderen vrezen hun laatste levensfase omdat ze familie, vrienden en de moeder van staatssecretaris Van Rijn hebben zien wegkwijnen. Ze willen geen belasting zijn voor hun drukke kinderen. Het personeelstekort is gehalveerd, maar blijft enorm. Ouderen willen ook niet hun zorgvuldig opgebouwde erfenis zien verdwijnen aan eigen bijdragen.

Het lijkt wel alsof abortus, euthanasie en het recht om uit Nederland te emigreren misbruikt worden om de samenleving te ontslaan uit alle verantwoordelijkheid. Uw baby, aanwezigheid of zelfs leven is uw vrije keuze geweest, dus dan zijn alle consequenties ook voor u. Accepteer maar blind wie er immigreert. Accepteer maar om als werkende moeder overvraagd te worden.

Want accepteren is de eerste stap naar een herverkiezing van de zittende macht.