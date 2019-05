Dit soort problemen zijn relatief gemakkelijk op te lossen.

Veel mensen weten niet dat illegaliteit in Nederland niet strafbaar is. Geen enkel land buiten Europa trouwens waar je dat krijgt uitgelegd. Dat verklaart de aantallen 'ongedocumenteerden' waar men mee in z'n maag zit. Dus als ze daar nou eens mee beginnen: maak illegaliteit strafbaar. Dan krijg je geen of minder toestanden zoals met die 'we are here'-idioten en zoals hier, met de verplichte opvang van illegalen.

Schaf daarna de dubbele nationaliteit af. Je kan makkelijk op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd in NL wonen, daar heb je de Nederlandse nationaliteit niet voor nodig. Dan heb je geen stemrecht nee. Maar het houdt de boel wel een stuk zuiverder, voor beide landen.

Hanteer een strak uitzetbeleid. Uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd en illegaal is illegaal, punt. Jammer dan als land van oorsprong niet wil meewerken, dan zetten we gewoon de subsidie en ontwikkelingshulp een tijdje stop. Je laat je als rijk westers land toch niet koeieneren door een of ander onderontwikkeld takkie-takkieland? Die hebben altijd meer te verliezen dan wij, dus wederom begrijp ik niet waarom daar zo moeilijk over wordt gedaan.

Ik snap oprecht niet wat er zo ingewikkeld is aan bovenstaande oplossingen. Maar het gebeurt niet. Al 20 jaar niet. En de sociale ellende die eruit voortkomt is eindeloos en niet te overzien. Tel daarbij op wat het kost om al dit soort dingen te regelen en het is werkelijk waar onbegrijpelijk dat dit niet al lang is opgelost.