Was een ronde ervoor tegen Joegoslavié. Dus eigenlijk had hij er nooit bij mogen zijn tegen Videla-ié dus had Nederland daar niet van gewonnen dus had Feyenoord 4 jaar later niet de UEFA cup gewonnen dus had Ajax nu niet in de halve finale CL gestaan.

Want schijnbaar is elke overwinning van een Nederlandse ploeg ook goed voor de rest van voetballend Nederland las ik de laatste tijd overal...