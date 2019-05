Ter info: De gevangenis is een relatief moderne uitvinding. In vroeger tijden veels te duur. Het was goedkoper mensen te verbannen, te beboeten of op te hangen. Vooral politieke of religieuze opponenten verdwenen in een kerker of toren. Door het gelijkheidsdenken na de Franse Revolutie ontstond het idee dat een geldboete voor rijkere mensen een minder erge straf was dan voor arme lieden. Zo ontstond het cachot. Dat is voor iedereen even kut. In die Bastille zaten maar weinig gevangenen.