Kleine autootjes met oude vrouwtjes die massaal in de sloot rijden. Drones die na het opstijgen onmiddellijk koers zetten naar open water en nooit meer terugkeren. Kinderen die volgens de geolocatie van hun smartphone ineens in Albanië opduiken, met wild panikerende Vinexouders tot gevolg. Files langs weilanden in het oosten des lands waar volstrekt niets gebeurt, terwijl alle achteraan aangesloten automobilisten denken dat het gewoon heel druk is bij de ingang van de Keukenhof waar ze naartoe dachten te koersen. En dat allemaal omdat het internationale GPS-systeem zichzelf dit weekend terug op 1980 gaat zetten, omdat het parametersysteem is volgelopen en een "rollover" nodig heeft. Uw altijd mild betuttelende overheid legt het uit als "een beetje zoals bij oudere auto’s vroeger, als de kilometerteller na 99.999 km weer oversprong op 0 km." Wij achten onze lezers wat intelligenter dan Jip & Janneke & Henk & Ingrid dus hier de meer technische tekst zoals de afdeling Homeland Security van de US Govt het communiceert (pdf): "The legacy GPS navigation message has a ten (10) bit parameter that represents Week Number (WN). Thus, the WN parameter in the GPS navigation message “rolls over” to zero every 1024weeks starting from 0000Z January 6, 1980. The next WN rollover will occur April 6, 2019." Zin om te verdwalen nu.