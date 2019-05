U dacht natuurlijk dat het songfestival onmogelijk nog meer magie zou kunnen ademen. Nou, dat is een stelling die Frans Timmermans met liefde voor u weerlegt. Want voordat het feest begint, vertelt Frans over "zijn strijd voor een eerlijk, vrij en duurzaam Europa en waarom hij trouwens helemaal geen lul is." OP = OP, dus verdomme man wees er snel bij zo'n kans krijg je maar 1 keer. En natuurlijk gaan we winnen man geweldig nummer. Mumford and Sons-achtige allures. Maar toch moeten we even eerlijk onze kaarten op tafel leggen, en uitspreken dat Lordi uit 2006, de zegel der profeten, de laatste winnaar is die wij formeel erkennen.