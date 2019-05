Sfeerbeelden van ongerelateerde incidenten twee jaar terug bij het Zuiderparkbad een paar rotondes verderop, bovenstaand. Zij kregen vervolgens een pasjessysteem om beige belhamels te weren, maar het gisteravond 'getroffen' Hofbad had al zo'n systeem. Blijkt de Binnenbadse Veiligheidsdienst toch maar weer ontoereikend. Enfin, wat wilde? De zomer hangt in de lucht en volgens ooggetuige "Paul" aan Omroep West voltrok zich gisteravond het volgende:



"Paul ziet dat een groep van zo'n twintig jongeren een badmeester belaagt omdat hij een van de jongeren apart heeft genomen. De groep was aan het klieren en werd daar op aangesproken, vertelt de manager van het zwembad. De badmeester krijgt klappen. Een omstander weet, volgens Paul, nog net een metalen kruk te vangen die richting de badmeester wordt gegooid. Na de vechtpartij houdt de politie vijf mensen aan. Zij zitten op dit moment nog vast, laat een woordvoerder weten. Meer kan hij op dit moment niet zeggen over de zaak. Ook over het mes dat na afloop in het zwembad gevonden werd, is niets meer bekendgemaakt." De badmeester raakte bij dit alles gewond, maar volgens de manager zou het naar omstandigheden "goed" met hem gaan. Foto's van Mes & Nasleep alhier.

Want u wist dit natuurlijk al, maar het is goed dat deze Rutgers-mevrouw het nog even onder woorden brengt. We hopen dat ze na vandaag weer snel van zich laat horen. "Het is niet iets van 1 bepaalde culturele groep. Het is heel belangrijk om te kijken naar jongens in de puberteit met name, hè, dat stuk waarin ze als groep naar elkaar kijken en dat ze dan weten 'Hee, om een echte vent te zijn hoef je niet vrouwen lastig te vallen en hoef je niet over grenzen te gaan'."