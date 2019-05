Eens kijken naar de boegbeelden van het klimaat activisme.

- Rob Jetten doet zijn bijnaam Easy Jetten eer aan zo vaak zit hij in het vliegtuig.

- Al Gore. Verbruikt net zo veel stroom als een klein dorp.

- Ed Nijpels. Heeft 6 CV ketels om zijn huis warm te houden.

- Femke Halsema. Reed in een oude Mercedes diesel die zo veel roet uit stootte dat je 5 minuten later nog kon zien als zij door een straat had gereden. “Dit is goed voor het milieu want dan hoeven ze geen nieuwe auto te bouwen”

- Jesse (Yasser) Klaver. Reist iets minder dan Rob Jetten, maar iedere keer als hij roept dat we minder nakomelingen moeten verwekken raakt zijn vrouw/vriendin zwanger. Woont in een enorm groot en tochtig huis waar warmte pompen niet werken.