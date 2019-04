Waarom je ook met alle geweld een Marokkaan als beveiliger van Wilders in wilt zetten is mij ook een raadsel. Dat is vragen om moeilijkheden. Loyaliteit aan eigen groep is des mens eigen. Doe je geen ene reet aan. Maar wensdenken, integratie sprookjes, multiculturele luchtkastelen beslissen telkens tegen nuchtere realiteiten in.

Dat weet deze jongen dus ook heel goed. Als hij maar dit deuntje blijft spelen loopt het mooi in de maat met de drang om 'het multiculturele' als een succes te blijven bestempelen. Want het ligt niet aan ZIJN Marokkaanse achtergrond, neen, hij is perfect geïntegreerd en loyaal aan de Nederlandse helft van twee nationaliteiten. Het lift aan 'de anderen' die hem niet moeten omdát hij Marokkaans is.

Zie je.

Het ligt toch weer aan het 'institutionele racisme' wat zich zo fijnmazig, onzichtbaar, heeft vertakt in de Nederlandse samenleving. En dan zijn we weer keurig terug in de loopgraven. Zij van de multikul in de ene ingegraven, zij van de realiteit in de andere. En niemand geeft ene centimeter toe. Schijnt 'goed' te zijn. En dan elkaar lekker bestoken met giftige wolken indoctrinatie die vanuit de media en de overheid als enfilerend trommelvuur van de linkerkant worden afgevuurd. Af en toe hinderlijk onderbroken door een doembericht van de realiteit die heel goed bestand blijkt tegen al het gif. Onuitroeibaar is zelfs.