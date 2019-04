Het zal erg persoons- en traumagebonden zijn.

Sommige nare gebeurtenissen, als kind zeker, kunnen juist op het netvlies gebrand staan en zelfs als je ook maar iets ziet wat daarmee te maken heeft (een mevrouw in een legging, ik zeg maar wat) kan je overvallen worden door een unheimisch gevoel.

Mensen kunnen vastzitten in beelden van herinneringen en daarmee associeren -dan wordt het probleem nog groter.

Volgens mij is de wetenschap er niet eenduidig over waarom bij sommigen geen herinnering is aan een gebeurtenis (zonder dat hier een fysieke oorzaak voor is).

In elk geval blij dat het goed gaat met deze jongedame.

En Mickey, wat een rotervaring, hopelijk ben je goed hersteld.

Perla proost en een oranje tompoes! (Na je nachtje uit gister!)

Hier was het gister al feest in het dorp, vandaag veel ruimte en een stuk rustiger.

Twee keer erover gelopen, genoeg:)