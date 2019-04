Ach, ik heb persoonlijk weinig met de monarchie, leuk stukje folklore en traditie, maar wat is het alternatief? Zo'n wandelende, inhoudsloze slogans slakende tandpasta-reclame of gouden bergen belovende politici, die elkaar elke 4 tot 7 jaar de tent uit vechten en modderworstelend over de bühne gaan over wie de mooiste of deugendste van het land is?

Ik zit sowieso niet te wachten op een machtige overheid, laat staan een machtig staatshoofd als eenmansshow. Dus dan krijg je al snel een symboolpoppetje aan het hoofd, zoals in Duitsland de Bondspresident. Weet niet eens meer wie de huidige is, terwijl je dat bij een (machteloze) Kaiser, koning of een president met grote macht waarschijnlijk wel weet. Of het Zwitserse model van 7 roulerende ministers die gezamelijk het "staatshoofd" zijn, maar dat is in feite gewoon het staatshoofd afschaffen.

Wellicht dat de Oranjes zichzelf inmiddels kunnen bedruipen met hun enorme rijkdom, i.p.v. aan de belastingtepel te lurken, verder boeit het me niet zo. Hooguit wat hervormingen doorvoeren, zoals een verkiezing bij de troonsbestijging, of een referendum dat die troonsbestijging moet goedkeuren voor een democratisch sausje. Zou ik, tenzij de kandidaat zich zeer ernstig misdraagt ook gewoon traditioneel voor een "Oranje-Nassau'er" gaan, want zie niet in waarom een ander het lintjes knippen en omhangen of ecologisch verantwoord cliché's recyclen tijdens toespraken zoveel beter zou doen.

Geef ze gewoon wat beperkte, passieve macht en een wat inhoudelijker taak. Hebben ze wat beters te doen dan alleen maar pleewerpen en als levende decoratie evenementen opleuken. Een veto op wetgeving bijvoorbeeld zoals in Ijsland de president kan doen, waarna een referendum volgt waarbij de kiezer in meerderheid de knoop doorhakt en\of zoals in de VS de Kamer(s) die met tweederde meerderheid een veto kunnen verwerpen. Of als (neutraal) voorzitter en adviseur van de ministerraad met alleen een beslissende stem als daar de stemmen staken, dat soort meuk.

Persoonlijk heb ik dus niet zoveel met ze. Het deugvirus en internationalisme zit ze letterlijk en figuurlijk wat teveel in het bloed is zo mijn oppervlakkige indruk en ik heb niet het idee dat ze een grote voorstander van verdeelde macht en beperkte overheid in NL en de EU zijn. Maar het kan erger.