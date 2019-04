Nederland (en Vlaanderen) liggen letterlijk in een rivierdelta. Je kunt hier geen 5 km in een rechte lijn gaan zonder op zijn minst een beekje tegen te komen. Jaren lang zitten ze te mekkeren dat er meer en meer overstromingsbekkens moeten komen. En nu is het droogte die ons bedreigd? Droogte zal voor ons pas een probleem worden als de zon supernova gaat en het op aarde zo warm wordt dat alle oceanen verdampt zijn. Dus nog een slordige 5 miljard te gaan.

Vorig jaar in de zomer was het ook zogezegd een complete ramp maar de beek hier had nog genoeg debiet om de oude loodzware watermolen in beweging te zetten en zelf het kleine beekje aan mijn werk had nog genoeg volume om tientallen boeren hun waterkar te laten vullen. Mocht officieel natuurlijk niet want er heerste droogte! Trokken de boeren zich met reden geen reet van aan.