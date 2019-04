Vooral tegenwoordig is Powned door een trollenplaag geteisterde, Privé-achtige nonsens. De serieuze zaken die ze proberen voor het voetlicht te brengen zijn vaak ook allesbehalve lollig, dus waarom brengen ze het als zodanig (I'm looking at you, GS)?

En die zogenaamde verdieping die ze voor ogen hadden zie ik niet terug in oppervlakkige bralbal Rutger, die doet alsof Baudet gekke Henkie is, of de freaks in 'Meer voor vrouwen' (als je van het vooroordeel af wil dat alle vrouwen niet sporen moet je vooral niet daar naar kijken).

Overigens is Jensen ook al zo iemand die praat alsof hij het tegen een stel kleine kinderen heeft. Weinig verheffend.

Ik heb altijd respect voor journalisten die tegen de stroom in proberen te gaan, of die zich in de frontlinies binnen onze landsgrenzen begeven (ik noem een Charlotte Pieters, die zowel een steen als een fluim tegen heur hoofd ontving van een stel getinte DNA-meesterwerken, omdat ze op de verkeerde plek op de verkeerde tijd stond). Echter, Pow is op dit moment duidelijk volledig vervangbaar door WNL.