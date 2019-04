Het is weer raak hoor, in Dramsterdam. Kolonisatoren die met het oog op Koningsdag doen aan landjepik. Alsof je zomaar naar een stuk grond kan gaan, een vlag kan planten en wilden van je terrein af kan bonjouren, het is verdomme geen 1492 (met dat verschil dat deze kolonisatoren het land niet leeg komen roven, maar juist allerhande troep en afgedankte zooi komen brengen, want Johan pleurt de roestige theelepels van zijn oma op een kleed, Bram verkoopt lp's van James Last en Robert Long en Samantha doet haar kappersscharencollectie in de verkoop). Zonder gekheid, met stoepkrijt een stuk openbare ruimte claimen is supertriest en als daar zaterdag dan iemand anders staat je pappie erbij halen om het met de vuisten op te lossen is geen zuivere diplomatie. Gewoon oprotten met je stoepkrijt, je bent geen twee. Moet je maar eerder opstaan.

Gemeente Amsterdam faciliteert kolonisatie

Haarlemmerplein, Amsterdam

