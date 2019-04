Na vanmorgen twitter te hebben bezocht, maakte ik onderstaande lijst op. GS is me voor, maar ik plemp de lijst toch maar neer. De lijst zal wel aangevuld kunnen worden.

-

Een bloemlezing uit twitter – zouden mensen de verschillen opmerken?

-

15 maart: Christchurch – Nieuw Zeeland

21 april : Sri Lanka

-

Rob Jetten, 15 maart: Wat een verschrikkelijke terreurdaad in Nieuw-Zeeland. Dit is waarom we elke vorm van racisme moeten bestrijden. Haat mag geen enkele ruimte krijgen.

Rob Jetten, 21 april: Verdrietig wakker worden op deze Paaszondag met verschrikkelijke beelden uit Sri Lanka waar kerkgangers en hotelgasten slachtoffer zijn van laffe bomaanslagen.

-

Lodewijk Asscher 15 maart: Afgrijselijk nieuws uit Nieuw Zeeland. Terreur tegen onschuldigen door rechtsextremisten. Deze haat is angstaanjagend. Belangrijk dat Nederlandse moslims weten dat we naast ze staan.

Lodewijk Asscher, 21 april: Afschuwelijk

-

Sadat Karabulut, 15 maart: waartoe een extreem-rechtse ideologie, ontmenselijking, haat en uitsluiting kan leiden is op heel pijnlijke wijze duidelijk geworden in Nieuw-Zeeland door een terroristische aanslag op twee moskeeen en veertig doden

Sadat Karabulut, 21 april: Gruwelijk nieuws uit Sri Lanka op deze eerste paasdag. Ik leef mee met alle getroffenen, nabestaanden en de Sri Lankaanse bevolking

-

Kirsten van den Hul, PvdA, 15 maart jl: Afschuwelijk nieuws uit Nieuw-Zeeland. En het allerergste is dat er, ook hier in NL, mensen zijn die dit helemaal geen afschuwelijk nieuws vinden.

Kirsten van den Hul, PvdA, 21 april: Vreselijk dit

-

Jesse Klaver 15 maart jl: Wat ontzettend vreselijk nieuws van de aanslag in Nieuw-Zeeland. Racistisch en xenofoob geweld heeft al te vaak tot pikzwarte dagen in de geschiedenis geleid en moet altijd keihard veroordeeld worden.

Jesse Klaver gisteren: Op de dag dat christenen overal ter wereld het nieuwe leven vieren, worden deze lafhartige aanslagen in Sri Lanka gepleegd. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden.

-

Theresa May 15 maart jl: On behalf of the UK, my deepest condolences to the people of New Zealand after the horrifying terrorist attack in Christchurch. My thoughts are with all of those affected by this sickening act of violence.

Theresa May, 21 april: The acts of violence against churches and hotels (nb: gebouwen) in Sri Lanka are truly appalling, and my deepest sympathies go out to all of those affected at this tragic time. We must stand together to make sure that no one should ever have to practise their faith in fear.

-

Macron vertaling, 21 april: We are deeply saddened by the terrorist attacks against churches and hotels (gebouwen) in Sri Lanka. We firmly condemn these odious acts. We stand by the people of Sri Lanka and our thoughts go out to the loved ones of the victims on this Easter Sunday.

-

Mark Rutte, 15 maart: Een weerzinwekkende daad van iemand die verblind is door intolerantie en vreemdelingenhaat. Het is onbegrijpelijk dat mensen die op vreedzame wijze hun geloof belijden op brute wijze worden vermoord. Nederland leeft intens mee met de slachtoffers en nabestaanden

Mark Rutte, 21 april: Vreselijke berichten uit Sri Lanka over bloedige aanslagen op hotels en kerken (gebouwen) op deze Eerste Paasdag. MinBZ volgt situatie op de voet en zoekt uit of er Nederlanders bij betrokken zijn. Gedachten zijn bij de slachtoffers en nabestaanden.

-

Jean-Claude Juncker, 15 maart: It was with horror and profound sadness that I learnt of the terrorist attack on te Christchurch Mosque. The European Union will always stand with New Zealand and against those who heinously want to destroy our societies and our way of life

Jean-Claude Juncker, 21 april: It was with horror and sadness that I heard of the bombings in Sri Lanka costing the lives of so many people. I offer my heartfelt condolences to the families of the victims who had gathered to worship peacefully or come to visit this beautiful country. We stand ready to support.

-

Barack Obama: 21 april: The attacks on tourists and Easter worshippers (Paasaanbidders? Een nieuwe religie?) in Sri Lanka are an attack on humanity. On a day devoted to love, redemption, and renewal, we pray for the victims and stand with the people of Sri Lanka .

Hilary Clinton en andere democraten hebben het ook over Paasaanbidders.