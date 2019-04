Heb me met moeite door zijn "discussiestuk" geworsteld, met uiteindelijk maar het scannen van grote gedeeltes. Het is zelfs voor mij te wollig, te vaag, te zeer een poging de VVD een allemansvriend in verkiezingstijd te maken die een zo breed mogelijk publiek, of een zo groot mogelijke oogst aan kiezers moet aanspreken.

Het heeft ook een hoog "het Doel heiligt de middelen" gehalte en probeert het monopolie van staatsgeweld te vergoeilijken, wat recht tegen de haren van elke klassieke liberaal instrijkt. Hij neuzelt over geen dogma's (of geen principes?) meer hebben, om vervolgens alle dogma's uit Policorea en het Populisme aan te tikken: angst voor de Russen\Arabieren, haat en afgunst richting grote bedrijven, een sterk "Europa" (hij bedoelt EU) zonder een seconde te reflecteren op het risico dat je daarmee juist een onliberaal monopolie creëert dat vrijheid en diversiteit van opinie en wetgeving in lidstaten in de kiem smoort met haar eigen dogma's en "one size fits all" oplossingen. Vaak voor problemen die niet eens bestaan, niet zo ernstig zijn als wordt beweerd of makkelijk op lokaal niveau kunnen worden aangepakt.

Ook die oorspronkelijk al kotswaardige recycle-quote van JFK ("ask not what your country can do for you, but... *braak*") maakt het er niet beter op. In een werkelijk vrij en welvarend land is een overheid nauwelijks aanwezig in het leven van mensen, omdat die allemaal op eigen benen staan i.p.v. meehobbelen aan de hand van Vadertje Staat.

Gemiddelde burgers met een gemiddeld inkomen moeten noch betalen, noch ontvangen. Zij hebben precies het inkomen dat je zou hebben in een volledig egalitaire maatschappij. Zelfs bij gedwongen 100% nivellering van inkomens krijgen ze geen cent meer. Eerder minder, omdat zulk communisme niet loont. Zij hoeven dus geen hulp van de overheid, zeker niet bij de keus hoe ze hun gemiddeld inkomen moeten uitgeven, mits je werkelijk voor vrijheid bent.

Dan nog dat pathetisch populistische "fair share" voor multinationals als zure kers op dit misbaksel van een pseudo-liberale taart. Er bestaat niet zoiets als een "eerlijke" gedwongen afdracht van de vruchten van je eigen arbeid of de vruchten van het investeren daarvan in een liberaal gedachtegoed. Je betaalt gewoon je eigen brood, woning, andere noodzaken en luxe, en die kosten in beginsel een vaste prijs voor iedereen, afhankelijk van verbruik en eventueel risico. Niet twee keer zoveel bij een twee keer hoger inkomen. Ook bedrijven betalen gewoon voor de diensten en producten die ze binnen Nederland kopen, en hoeven niets extra's bij te dragen voor het feit dat ze zowel de consument dienen met gewenste zaken en dienstverlening, als daarbij ook nog eens en passant zorgen voor betaalde, echte banen i.p.v. uitkeringen die worden betaald door mensen met echte banen.

Een liberaal zou zeggen, je betaalt gewoon een premie, percentueel of absoluut, van je inkomen in ruil voor het gewenste niveau aan uitkering, pensioen of ziektekostenverzekering. De Staat kan niet veel anders doen, want die moet het betalen van jouw en andermans inkomen. Hooguit kan zij het geld bij iemand met bovengemiddeld inkomen wegroven, maar dat zijn er per definitie te weinig om iedereen riant van extraatjes te voorzien. Als je een gemiddeld of hoger inkomen hebt, krijg je daar geen cent aan subsidie bij, want dat heb je niet nodig en het zou onbetaalbaar en wiskundig onmogelijk wezen als je elke gemiddelde burger netto een sigaar uit eigen doos moet geven.

Vraag de overheid niet wat zij voor jou kan doen, inderdaad... Maar je hoeft je ook niet als onbezoldigd slaafje voor haar kar te laten spannen. Sta gewoon op je eigen benen, verzeker je eigen noodzaken en blijf ervan bewust dat zolang mensen niet die theoretische Engelen van Dijkhoff zijn die geen overheid nodig hebben en spontaan altruïstisch hun land of samenleving willen dienen, zij ook niet erg geschikt zijn om een al te machtige overheid te vormen.

Ik blijf een minder, minder, minder liberaal meneer Dijkhoff. Minder machtsconcentratie, minder overheid, minder EU, minder ongecontroleerde immigratie en minder propaganda voor die zaken en alles bij het oude houden of zelfs met nog meer macht en excuses voor misbruik daarvan verergeren, dat u kennelijk voorstaat.