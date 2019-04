We kunnen nog steeds proberen deze woekerende EU kanker democratisch een halt toe te roepen door anti EU te stemmen en om de gebruikelijke versplintering te voorkomen dan liefst voor die beweging met het momentum. Echter, dan zullen dus ook diegenen mee moeten doen die nu nog weigeren vanwege oa het geweldige argument dat ze de voorman een blaaskaak vinden of controlled opposition.

Al kunnen we niet weten of de blaaskaak zich aan zijn beloftes zal houden, kies je met die onzekergheid dan toch liever voor een optie die klinkklaar alle soevereiniteit uit handen geven zal inhouden? Deze 'FBI' is potentieel een extreem gevaarlijke instantie, een sowjet unie zeker waardig.

Reden voor velen om pro EU te stemmen is de angst om economisch alleen te komen staan. Cijfers die het verschil zouden moeten aangeven tussen alleen staan en in de unie blijven worden echter nooit gegeven. Sterker nog, er bestaan geen concrete cijfers die aantonen wat in de de unie zitten zou toevoegen, noch wat er uit stappen zou betekenen. UItsluitend aannames en bangmakerijen vallen ons ten deel. Bovendien hebben we zojuist alweer het zoveelste schoolvoorbeeld mee kunnen maken van het falen van de rekenmeesters maar vooral ook van diegenen die de rekenmeesters op waarde moesten beoordelen en op basis daarvan goed beleid moesten maken. Dat ging dus niet eens over grote complexe zaken in een alles omvattende unie maar slechts over de aspecten van electrisch rijden in het kleine Nederland. Alleen die grap al kost de werkenden dus 5 miljard extra. EXTRA!!

Stem je straks voor Nederlandse soevereiniteit of liever toch niet op een blaaskaak?