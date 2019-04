Zoals er vroeger een tegenstelling bestond in de politiek tussen links en rechts, progressief en conservatief, humanistisch en confessioneel, arbeidersklasse en elite, zo ontstaat er nu een nieuwe tegenstelling: pro EU/immigratie/klimaattransitie en eigen land eerst/minder-minder-minder/stop met de hysterie. Op dit moment liggen de verhoudingen in de Tweede Kamer nog 125 tegen 25. Als de uitslag van de Provinciale Staten overeenkomen met de volgende Tweede Kamerverkiezingen verschuift dat naar 113 tegen 37. Voor NL is dat nauwelijks relevant.

In meerdere Oost Europese landen, Oostenrijk en Italië zie je nu wel al terug in de regeringen dat het anti-EU sentiment wortel heeft geschoten. Ook het VK vertrekt om deze reden uit de EU en overal winnen eigen-land-eerst partijen sterk. Hoe meer het gebeurt dat stompzinnige maatregelen zoals het afschaffen van de pulsvisserij e.d. worden aangenomen, hoe meer de anti-EU partijen zullen groeien. De energietransitie zorgt straks voor grote financiële problemen voor gezinnen, bedrijven en de NLse concurrentiepositie. Rutte III zal hierop enorm afgerekend gaan worden. Zaak is wel dat FvD zijn poot stijf houdt en vasthoudt aan de eigen standpunten. Dan kan ze nog behoorlijk doorgroeien. Na de verkiezingen zullen PvdA en GL zich erbij aansluiten om FvD uit te kunnen sluiten. Dat zal weinig problemen geven omdat regeringspartijen, ongeacht hun politieke kleur, uitsluitend nog maar Brussels beleid uitvoeren en daardoor nauwelijks nog van elkaar verschillen. Brussel wil meer macht, meer arbeidsmigranten en klimaathysterie. De VVD heeft in de Eerste Kamer voorgestemd om meer macht aan Brussel over te dragen. Daarmee geeft ze aan een echte EU-partij te zijn. Tien jaar geleden was het nog ondenkbaar dat de VVD met GL zou samenwerken. Nu staan ze dichter bij elkaar dan VVD en FvD, wat bevestigt dat er een nieuwe tweedeling bestaat in het parlement: pro- en anti-EU en niet meer links-rechts.

De impuls om EU beleid niet zomaar uit te voeren, moet van elders komen. Oost Europa, Oostenrijk en Italië in eerste instantie. Misschien volgt Denemarken ook nog. Alleen als die landen succesvol zijn en blijven en Brussel durven negeren, kan er heel misschien iets veranderen in NL. Dan zullen CDA en VVD leeg gevreten moeten zijn door FvD maar wel nog groot genoeg om een meerderheid te hebben in beide Kamers.

***

Kunnen pulsvissers uitwijken naar gebieden waar ze wel op deze manier kunnen vissen? Mag het niet in Franse wateren en wel in Nederlandse? En hoe zit het met internationale wateren?