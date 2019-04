De moeder van Hitler is niet heel oud geworden, 47 jaar. nl.wikipedia.org/wiki/Klara_P%C3%B6lz... Het gedicht gaat over een vrouw die wel oud is geworden. Dat zou enige twijfel omtrent de herkomst van het gedicht moeten opwekken.

Als Matthijs een punt wil maken over kunstenaars die foute dingen hebben gedaan, hoeft hij minder ver terug te gaan in het verleden. Een briljante zanger en danser wordt ervan beschuldigd met kleine kinderen gerommeld te hebben en daarom mag er geen standbeeld van hem bij een hamburgertent staan en wordt de luisteraar van RTV Noord Holland verschoond van liedjes over ratten, zombies en straatbendes.

Van eigen bodem hebben we de dichtende TBS-er (toen heette het nog TBR) Gerrit Achterberg nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_Achterbe...

Moeder

I



Mijn moeder is een grijze vrijdagmorgen:

zij moet de kamer doen; stof beeft;

dan dweilen, voor het eten zorgen,

zien wat van gisteren overbleef.







Ik ben in haar liefde geborgen,

die elk verraad der wereld overleeft:

wie ik ook werd, wij eten overmorgen

de koek die zij gebakken heeft.







Wanneer de zondagmorgen is ontloken

staat heel haar wezen in de blijde bloei,

waarin mijn wezen moet zijn aangebroken,





omdat ik dan niet meer gevoel

hoe door de dood is aangestoken,

wat bij een andere vrouw begon.

II



Ik zat met moeder aan de haard, zij breide

en ik deed niets dan cigaretten rooken.

Ze zei: jongen, je moet niet zooveel rooken;

je moet er morgen mee uitscheiden.

Ik ben het haardvuur nog wat op gaan stoken;

horende hoe het zachtjes in mij schreide,

omdat het niet kon worden uitgesproken,

wat zich vlakbij voor eeuwig wou bevrijden.

Als bonus nog een Duits lied over De Moeder van een zeer zieke geest op een mooi stukje muziek

www.youtube.com/watch?v=KghwLqhnV5s