Eerlijk is eerlijk, de Groene Khmer is de grootste partij in Amsterdam en dan zouden ze ook de burgemeester moeten leveren, en Femke Halsema is het beste wat ze in huis hebben.

Maar je mag Femke Halsema wel een paar dingen kwalijk nemen:

- Ze is bevriend met de vriendin van de moordenaar van Pim Fortuyn.

- Ze regelde de advocaat van de moordenaar van Pim Fortuyn.

pbs.twimg.com/media/C7ZCqUtXUAEUFoN.j...

- Ze haalde Rara lid, brandstichter en binnenlands terrorist Wijnand Duyvendak naar de Tweede Kamer.

- Ze liet Wijnand Duyvendak via de achterdeur weer terug komen toen zijn terrorisme verleden uit kwam en gaf hem een prominente rol in de partij als campagneleider van VMBO scholier en snotjong Jesse Klaver.

- Ze is racist en wil niet dat haar kinderen op een zwarte school zitten omdat dit schadelijk zou zijn voor hun toekomst.

- Ze geeft niks om het milieu, terwijl ze rondrijdt is een oude Mercedes diesel zonder roetfilter wil zij andere allerlei milieumaatregelen opleggen.

- Ze heeft oplichtster Tara Singh Varma jarenlang de hand boven het hoofd gehouden en de vrije hand gegeven.

- Ze heeft nooit afstand genomen van dictor en massamoordenaarverheerlijker Paul Rosenmüller. Sterker nog, die is nu gekozen als senator voor de Eerste Kamer.

- Een dag na dat ze in aanmerking kwam voor de maximale wachtgeldregeling was ze vertrokken uit de Tweede Kamer.