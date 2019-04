Voor degenen hier die niet helemaal thuis zijn in Toeslagen-land, hieronder een berekening:

- Bijstandsuitkering alleenstaande ouder € 975,00 per maand

- Huurtoeslag (bij een netto huur van 610,00) € 310,00 per maand

- Kindgebonden Budget € 481,00 per maand

- Zorgtoeslag € 99,00 per maand

- Kinderbijslag (€ 628,48 per kwartaal) € 210,00 per maand

Alles bij elkaar opgeteld = € 2.075,00 NETTO per maand

Godallemachtig, daarvoor moet ik in de zorg 36 uur per week werken (als doktersassistente in een academisch ziekenhuis). Fulltime dus.

Nu begrijp ik waarom zoveel mensen héél graag naar Nederland willen komen.