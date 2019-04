Verbaasd me niet, maar is ook helemaal niet interessant.



Wat mij wel verbaasd is dat er nergens in de wereld zoveel zelfmoord wordt gepleegd als in Europa. Ik dacht altijd dat die eer voorbehouden was aan Aziaten, want Japan enzo.

Ook interessant dat nergens de ratio man/vrouw-zelfmoord zo'n groot verschil kent als in Europa met 3,5:1, de rest van de wereld gemiddel 1,7:1

Nogal opvallend is dat er in landen met hoge inkomens (EU) meer zelfmoord wordt gepleegd dan landen met een laag of gemiddeld inkomen. Alleen de laag-midden inkomens gaat vaker vervroegd richting de exit.