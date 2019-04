Terwijl u lekker op één oor lag, vocht een 49-jarige man in Breda vergeefs voor zijn leven nadat hij maandagavond laat met garagebox en al in brand was gestoken. De politie vermoedt een opzettelijke aanslag, maar heeft nog geen uitspraken gedaan over het motief. De man kon levend bevrijd worden uit zijn garagebox aan de Sparrenweg, en werd in een huis in de straat onder de douche gezet. "Hij was toen nog aanspreekbaar. Daarna is hij met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht." Zojuist meldt de politie (die de hele nacht met kogelwerende vesten door de buurt gelopen hebben) echter dat hij vannacht is overleden. BredaVandaag weet te melden dat de man was vastgebonden, en dat de politie derhalve van meerdere daders uit gaat.

Omroep Brabant sprak met buurtbewoners die zeggen dat het om een uit de hand gelopen ruzie tussen twee mannen ging, "die in eerste instantie op Facebook werd uitgevochten." Over een flame war gesproken. De Sparrenweg is nog steeds afgesloten. Op het adres zit (onder andere) een Fiat 500-handelaar met een heleboel tevreden klanten. De Facebookpagina van dat bedrijf is al een paar jaar stil en Google meldt alvast dat het bedrijf 'permanent gesloten' is. Google Maps noemt ook nog iets met "Crypto Coin Mining" op het betreffende huisnummer.

UPDATE: Linktipper meldt deze voorgeschiedenis, met handgranaat, kogels, brandbommen en een psychisch verwarde man die desondanks nauwelijks celstraf krijgt opgelegd. Goh, zou het...?

Update: Het slachtoffer heet Ger van Zundert, eigenaar van de Fiat 500-garage. (Aan de linktippers: Zijn zoon Ramon heeft ook bedrijven op dat adres.) De buren zijn 'ontdaan'.