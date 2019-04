Huh? Ontbost Nederland echt harder alsdan het Amazonegebied?

Ze zeggen het. Bij de Universiteit van Wageningen. Er is in Nederland in vier jaar tijd (2013 - 2017) dik drieduizend hectare bos verdwenen. Een afname van 0,36 procent per jaar, percentueel een sterkere teruggang dan de ontbossing van het Braziliaanse Amazonewoud (0,24 procent). Staat in de Volkskrant en dat is best wel lullig, voor die GroenLinksers van Rutte III, die bij de Volkskrant werken

Wat is die Natura2000-regel?

Dat is een soort van hadith voor GroenLinksers, Staatsbosonbeheer en malloten bij Natuurmonumenten. Het zijn gebieden waar helemaal NIETS mag. U en wij mogen amper ademen in een Natura2000-gebied. Maar zelf gaan groene beleidsmakers nu als gekken tekeer met (motor)kettingzagen om het bos te onthoofden. Brrr. Wat een slagveld.

WTF? Echt waar? WHY?

Ze hakken nu alle bossen om omdat ze opeens vinden dat Nederland lekker moet verzanden wegens biodiversiteit. Staatsbosbeheer is ooit opgericht om bossen aan te planten en te onderhouden, maar nu opeens gaan ze helemaal koekwaus op op het te gekke stuifzand. Want dan krijgen andere fauna-beestjes (tapuit, duinhagedis) ook weer een kans. (Wat bij hardrechts weer leidt tot hardnekkige geruchten dat Nederland moet verzanden om nieuwkomers van saharaanse en woestijnse persuasie op hun gemak te stellen.) Aan de andere kant is die Natura2000 evenveel waard als een briefje van 100 in Venezuela, want woningbouw in soon to be zandbak Het Groene Hart komt er ook gewoon. Let maar op.

Zand? Maar Holland komt toch van Holtland? Houtland?

Klopt. Noord- en Zuid-Holland en de rest van Nederland stonden ooit tjokvol schitterende bossen en wouden. Doe Command + F "bos" of "woud" op de wiki Nederlandse plaatsen en je ziet waar wij vandaan komen. Uit het bos. Die bomen kapten we allemaal om, om huizen van te timmeren en bootjes, en om de kachel aan te maken. Toen het bos op was, gingen we veen afgraven om de kachels aan te maken, met als gevolg dat Ons Land steeds lager kwam te liggen, want we stookten het land simpelweg op. Toen kwamen al die stomme stormvloeden en moesten we dijken en terpen om het een beetje droog te houden. Daar zijn we nu ongeveer nog steeds.

Maar nu serieus GeenStijl. Wat is er ECHT aan de hand?

Luister. De energietransitie is een flop. Het gasverbod zorgt voor de grootste totaalcrisis in Nederland sinds 1672. Windmolens staan stil, zonnepanelen vliegen in de fik, en iedereen wordt helemaal leip van 5G. Slimme thermostaten reageren straks niet meer op spraakcommando's: doe es warm worden (want geen stroom en gehackt door De Sjinees). De mensen krijgen het vervolgens koud, worden opstandig, en gaan naar buiten met een bijl om hout te halen voor vuur.

Eh... er zijn toch geen bomen meer?

Jawel. Bij uw overheid. Daar kunt u straks hout kopen, voor 1000 euro per kuub. En het wordt thuisbezorgd door een apotheker met een dune buggy.