HOERA het is vandaag: de Internationale Dag van de Bossen
BOSSEN HOUT VOOR DE DEUR AMIRITE
Het is vandaag weer eens heel veel dagen zoals Wereld Downsyndroomdag en Wereld Poëzie Dag maar dat valt allemaal in het niet bij de Internationale Dag van de Bossen. GroenLinks probeert ze misschien allemaal op te stoken & in een biomassacentrale te flikkeren maar dat laten we niet gebeuren. Bossen zijn geweldig, magisch alsook majestueus. Uw vriendin is er bang voor, zeker 's avonds, er lopen wilde beesten, wolven, er staan van die heerlijke rode paddestoelen die u kunt volgen als u weer eens op de fiets onderweg bent, het ruikt er een stuk minder naar wiet en pis van Britse toeristen dan in de Haarlemmerstraat en er zijn bovendien een stuk minder eikels dan in Amsterdam. Ga eens naar een BOS. We hebben de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, de Drentsche Aa, De Biesbosch en nog veel meer bossen. Zet de klok stil, ga eens naar een bos. Veel plezier!
