En een TRAMMELANT dat het oplevert bij die snor- en scooteraso's! Jarenlang iedereen de moeder irriteren met die ongebreidelde fietspadterreur, dan grijpt de gemeente in en dan gaat men collectief janken dat hun haar in de war gaat vanwege de helmplicht. "ZiJn We eR WeL kLaAr vOoR?" Nee, we zijn er absoluut niet klaar voor, want de inwoners van de hoofdstad poepen iedere ochtend in hun pamper. Dat die stad überhaupt nog bestaat met deze wereldproblemen zeg.

Jean-Louis van der Wissen, Amsterdam-Zuid

Jean-Louis stemt al zijn hele leven vvd en hij woont in een kolossaal pand aan het Vondelpark. Dat heeft verder niets te maken met het feit dat hij dagelijks knetterdure wax van L'Oréal in zijn haar smeert. De tijd van onbezorgdheid is voorbij en vandaag begint de lange weg naar morgen, want Jean-Louis moet een helm op en dus zit zijn haar de hele tijd in de war. Hier zit hij bij de kapper, voor de derde keer. Deze maandag. O ja, hij zweet, want het is lekker lenteweer.

Roderik Fleur Wassink, Amsterdam-Oost

Roderik Fleur (zonder streepje, he) zou dolgraag een boegbeeld van GroenLinks zijn. Derhalve kampt hij met hevige snorfietsschaamte, omdat hij van mening is dat hij het milieu onnodig belast met zijn dagelijkse tripjes naar de coffeeshop. Roderik Fleur is zich hoe dan ook bewust van zijn ecologische voetafdruk en dat is ook wat waard. Enfin, kijk eens naar dat kapsel van die jongen. Een ravage, en alleen vanwege die helmplicht. HOE NU VERDER IN GODSNAAM

Pieter-Jaap (*) en Dirk-Willem (*), Amsterdam Nieuw-West

Pieter-Jaap (*) en Dirk-Willem (*) willen die kloesoe, je weet toch. Dus plakken ze een halve kilo semtex op de wand van de Rabo, dondert de hele boel in elkaar en na afloop stuiven ze ervandoor op hun opgevoerde proletenscoobie. Op de rijbaan tussen de auto's, want ze mogen niet meer op het fietspad. Dat vinden Pieter-Jaap en Dirk-Willem hartstikke vervelend. Straks gebeuren er nog ongelukken!

(*) Gefingeerde namen