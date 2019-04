www.geenstijl.nl/5147091/opgestaan-bu...

Ik geloof niet eens dat hier veel jihadisten veroordeeld gaan worden. Uiteindelijk draait het in NL allemaal om bewijs, en terecht natuurlijk. Maar bij oorlogsmisdaden in isis-gebied zijn de meeste slachtoffers dood en de meeste getuigen medeschuldig. De daders pleegden hun misdrijf bovendien als groep, en we weten allemaal hoe lastig het is om in NL een doodrijder te veroordelen als 2 scooterrijders elkaar ervan beschuldigen te hebben gereden. Forensisch onderzoek heeft geen enkele waarde in een oorlogsgebied.

Het wordt dus hooguit "deelname aan een terroristische organisatie" of zoiets. Minister Grabberhaus heeft al gezegd dat hij met isis-terroristen in gesprek wil. Gezien zijn eerdere wens om PVV-ers te laten ontslaan, zouden die isis-ers na hun taakstraf direct aan werk kunnen.

Als ze daar zin in hebben, uiteraard.

Alles geheel vrijblijvend; het plebs harkt de benodigde uitkeringen wel bij elkaar. Gewoon wat langer doorwerken.