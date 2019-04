De Provinciale Statenverkiezingen zijn anders verlopen dan verwacht.

Het hadden de verkiezing van het ''KLIMAAT'' moeten worden.

In december maakte Ed Nijpels bekend dat we van het gas af moeten... Diederik Samsom deed ook een duit in het zakje.

In januari verschenen bij de NPO beurtelings Rob Jetten en Jesse Klaver op het scherm.

Linkse leraren lieten kinderen meelopen in de klimaatmars via klimaatspijbelen.

Alles was perfect geregeld door links Nederland samen met de NPO.

Echter eind januari en in februari / maart kwam er plotseling tegenwind via Thierry Baudet van FvD.

Hij wist mensen te overtuigen omtrent het dwaze kostenplaatje voor 0,0007 graden opwarming.

Er was geen houden meer aan, niemand geloofde meer in Den Haag en de NPO.

Temeer omdat men nu weet dat België en Duitsland wel het schone aardgas blijven gebruiken.

Rob Jetten is inmiddels met vakantie naar het warme Spanje en Jesse Klaver probeerde het van de week nog bij Jinek met zijn CO2 heffing voor bedrijven.

Ook dit plan dreigt te mislukken.

Met de Europese Verkiezingen in mei... dreigt Baudet nu de meeste stemmen te gaan pakken --> links Nederland is wanhopig op zoek naar een nieuwe aanpak.

Voor Mark Rutte maakt het niet veel meer uit, want hij vertrekt in juni naar Brussel.