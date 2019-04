"want wij geven u op een briefje dat binnen 2 jaar de hele bups weer in Nederland is"

Ach, natuurlijk. Antoinette Laan en Martijn van Helvert kunnen wel heel flink doen en beweren dat er in Nederland geen plaats is voor "tikkende tijdbommen" en studentjes "keel afsnijden", maar indien het ze werkelijk menens is, dan pleiten ze er keihard voor dat de regering het Nederlanderschap eindelijk eens collectief intrekt van al die IS ratten, zodat ze Nederland écht nooit meer binnen komen, anders dan illegaal met de vluchtelingenstromen.

Nu is het nog steeds zo dat indien zo'n rat zich meldt bij een Nederlandse ambassade of consulaat, hij/zij onder marechaussee-begeleiding teruggevlogen wordt naar Nederland. Dat is nu nog lastig omdat die ratten in bewaakte kampen in Noord Syrië zitten, maar als ze later vrij worden gelaten of de Koerden krijgen überhaupt genoeg van die lui, dan zullen ze allemaal zo snel hun smerige rattenpootjes ze kunnen dragen naar de dichtstbijzijnde Nederlandse diplomatieke post gaan (ik dacht Turkije, maar misschien is er wel een nog dichterbij); of ze worden er naartoe gebracht in vrachtwagens door de Koerden of het Rode Kruis.

Eind van het liedje is dat al die ratten straks weer hier zitten, een rechtszaakje aan hun broek krijgen waar behalve lidmaatschap van een terroristische organisatie niks tegen ze te bewijzen valt; straf max 6 jaar, effectief 4 jaar; arme "naïeve" jihadbruidjes met "kleintjes" krijgen natuurlijk veel minder, want de kleintjes kunnen niet zo lang zonder hun moeder. Vervolgens zullen ze zich nog een half jaar of zo wekelijks moeten melden voor een goed gesprek in het kader van hun deradicalisering, en daarna?

Daarna moeten we maar hopen dat ze zich koest houden, en hun kroost netjes opvoeden en respect bijbrengen voor de democratische, seculiere rechtsstaat. Maar het is onmogelijk om ze 24/7 te "monitoren", en "onder de radar verdwijnen" - waar de voorstanders van "ophalen" zo bang voor zijn als ze in Syrië worden los gelaten - kunnen ze in Nederland evengoed, hoor.

Nee, het enige dat echt helpt is Nederlanderschap intrekken en ze duidelijk maken dat ze hier niet gewenst zijn, geen toekomst hebben, en het maar bij de Marokkaanse ambassade moeten proberen.

Maar ja, gaat allemaal niet gebeuren, alle theatrale verontwaardiging van Laan en Van Helvert ten spijt; over ca twee jaar zitten al die smerige IS ratten in Nederland.