Michael Panhuis kon vrij rondlopen en Anne Faber vermoorden omdat niemand die verantwoordelijk was voor het veilig houden van de samenleving zijn of haar verantwoordelijkheid daarvoor nam.

Zeggen wij niet, staat in dat vernietigende OVV-rapport. Panhuis was een "modelpatiënt" waar niemand zich - ondanks een hele wrede dubbele verkrachting waar hij voor was veroordeeld - echt druk om maakte en vanmiddag hoorden we een halfzachte VVD-minister deemoedige kudtsmoesjes verkondigen tegen een Kamer die heilige verontwaardiging acteerde maar alleen écht ff pissig werd toen Theo Hiddema details uit die verkrachtingszaak voorlas uit het vonnis. Want De Toon en Het Fatsoen zijn altijd belangrijker dan de feiten.

Wat is het weer tekenend voor de toestand van Dit Land, want iedereen die dit debat thuis volgde, of online, en in de comments op GeenStijl, heeft precies hetzelfde gevoel: glas, plas, was en op naar de volgende te vroeg vrijgelaten tbs'er, los rondlopende jihadistische tijdbom met een slagersmes of door oorlogsleed getekende asielzoeker die is uitgeprocedeerd maar toch een wrange (want te voorkomen) misdaad weet te begaan. Omdat niemand de verantwoordelijkheid nam om een ongewenste vreemdeling de deur te wijzen. Want De Toon en Het Fatsoen zijn altijd belangrijker dan de risico's.

Het Forum voor Democratie is niet aan zo'n raketvlucht bezig in de peilingen omdat Baudet onze verlosser is. Je hoeft de boeken van Pim Fortuyn (die nadacht over de technische tekorten van ons pamperende poldermodel en daar oplossingen voor op schrift zette) maar naast de zweverige proza van de pianoligger des vaderlands te leggen om te weten dat een velletje bladmuziek op papier er leuk uit kan zien maar in de praktijk nog niet automatisch een strak gedirigeerd orkest oplevert. Toch scoort Forum, omdat de partij alleen maar op de pijnpunten en open zenuwen van de polder hoeft te wijzen om punten te pakken.

Zoals de Europese Unie: een door zwalkende dronkenlappen en schreeuwende federalisten geleid gekkenhuis zonder democratisch mandaat, waar steeds meer mensen hun vraagtekens bij zetten. Of Asiel en migratie: een voor je sociale status levensgevaarlijk debat dat verstikt wordt onder de zware, muffe deken die door islamitische regressie geweven is. Wat te denken van cultuur en tradities: verboden woorden als ze van eigen bodem komen terwijl het multiculturalisme onder de valse vlaggen van "diversiteit" en "inclusiviteit" heilig en onschendbaar worden verklaard door margegroepen zonder rationeel mandaat maar met een grote muil.

Nog meer? Natuurlijk. Het Nederlandse rechtssysteem: een door D'66-rechters gedomineerde snoezelruimte met zachte wandjes waarbinnen daders slachtoffers worden en de samenleving aan de hoop van zegen is overgeleverd als er weer eens een celdeur te vroeg wordt open gezet. En natuurlijk de klimaatproblematiek: een groene religie vol hysterische aanhangers waarover bijna niemand zich in het verkiezingsprogramma aan had onderworpen maar waarvoor de jehova's en collectanten nu ineens tienduizenden euro's bij de burger komen halen om een einddoel na te streven waar niemand kritische vragen bij mag stellen.

Maar Baudet zei 'boreaal', en De Toon en Het Fatsoen zijn altijd belangrijker dan het afbinden van open zenuwen. Verdomme, Thierry. Doe dat dan ook niet...