Red shirt | 03-04-19 | 16:06

Decorum?

Kamervoorzitter en decorum?

Haar enige taak is letten op Reglement van Orde - dat men zich houdt aan spreektijd en zich als spreker richt via haar als voorzitter.

Het onderbreken van iemands betoog, om advies van fatsoen te geven, gebeurde subiet bij Hiddema (die haar zelfs de voorzet gaf na interrupties door collegae over te veel precaire details van de 1e zedenzaak Panhuis).

Hij wees haar direct op d'r plek toen zij die opening mee had gevonden had om te wisselen naar fatsoensstoel.

Hiddema beheerst het overzicht van orderegels die horen bij welke zaal, constellatie en omgeving dan ook.

Ik ga jou de maat nemen, Redshirt.

@Slipsnifter | 03-04-19 | 15:22: Fortuin was hopeloos op zijn bek gegaan, zoals dat vaker is gebeurt in zijn carrière.

Red shirt | 03-04-19 | 15:41

Je beheerst de Nederlandse taal in schrift ondermaats.

Doordat je haar niet goed machtig bent, ben je beperkt in het weergeven van je denkbeelden.

Schrijffouten (typo's of soms een vergissing dt of t etc.) kunnen best gebeuren, zeker in combinatie met zoiets als autocorrectie door de computer.

In jouw geval is het een combinatie van hardnekkige opvatting over een (destijds) andersdenkende (Fortuyn, spelde je ook al verkeerd) en wat hij teweeg zou hebben kunnen gebracht - volgens jou niets, want al "eerder gefaald in loopbaan".

Je roept dit wel, maar benoemt het niet.

Nog tussendoor, hij heeft indertijd wel voor elkaar gekregen dat studenten met OV-kaart goed heen en weer konden reizen tussen studielocatie en thuis.

Dit was een behoorlijke verlichting van studiekosten waar toen ook al het leningstelsel voor gold.

Dat is duidelijk niet aan jou besteed geweest.

Ergo, er gaat vanuit jouw tegels hier een adem uit dat alles en iedereen die de verhoudingen tussen mensen in de huidige maatschappij kritisch on der loep nemen per definitie fout bezig zijn.

Ja toch, zo zie jij dat, hm?

Ik daag je: zet maar eens haarfijn uiteen hoe Nederland en haar sociale organisatie eigenlijk wel heel goed, mooi en fijn in elkaar steekt.

Alles inclusief van wat je niet lekker vindt lopen hè?

Let op:

Dit laatste is meteen je valkuil: je afzetten tegen tegengeluiden is geen opsomming van wat jij positief ziet.

Nou, verras ons.