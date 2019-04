Je hebt gelijk, maar het een sluit het ander niet uit. Toeristen kunnen ook heel hinderlijk zijn. Gaat allemaal over proporties. Wat linkse studentjes is ok, en wat linkse yuppen kun je er ook best tussen hebben. Het is wat anders als universiteiten complete linkse bolwerken zijn en meer een linkse-activisten-fabriek vormen dan een onderwijsinstelling.



Idem met toeristen, een paar miljoen toeristen per jaar, leuk, daar verdien je wat aan. Maar het compleet doorgeschoten beleid om meer, meer, meer, meer, meer, meer en meer toeristen naar een stad te halen (de teller stond op 2 miljoen per jaar, en 4 jaar later op 8 miljoen per jaar) daar krijg je ellende van. Te druk, teveel kotsende dronken engelsen in je portiek, een ontploffende huizenmarkt omdat de airbnb's uit de grond schieten als paddestoelen op steroïden en mensen die normaal gesproken hun huis te koop zetten, nu denken, mwoaaa ik verhuur het wel (en vastgoedinvesteerders huizen ver boven de marktprijs opkopen omdat ze het er zo toch wel weer uithalen). Toeristificering van winkels (alleen nog maar molens en klompjes winkels in plaats van wat normale middenstand waar je als Nederlander iets aan hebt). En niet te vergeten een groot tekort aan mensen die in de horeca moeten werken bijvoorbeeld. Lijkt misschien niet erg, maar een tekort van 150.000 mensen, hoe denk jij dat onze overheid dat oplost? Juist, haal gewoon wat mensen naar binnen. Immigratie. Waar we allemaal zo op tegen zijn.



Dusss.... juiste proporties en leefbaarheid , daar gaat het om. Niet om winstmaximalisatie. Van mij mag een horecauitbater best een paar ton per jaar verdienen, ook een paar miljoen, voor mij part een miljard. Maar als het ten koste gaat van leefbaarheid, onder andere die van mij, zeg ik: weet je, een paar ton per jaar minder verdienen vind ik ook best voor je.