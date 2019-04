Toch wat verwarrend allemaal, je kan bijvoorbeeld de Luizenmoeder niet meer kijken zonder dat de islam helemaal opgehemeld wordt. De onnozele Hollander en de open en wijze moslim, die ze allemaal de helpende biedt.

Maar er zitten blijkbaar ook wat minder kantjes aan de islam, die komen enkel aan bod bij de AIVD (gelukkig nog wel). Maar zorgvuldig moet niet enkel de zogenaamde uitwassen van de islam genoemd worden maar ook de andere kant erbij geframed worden.

-

Behoor je tot een groep extremisten, omdat het een cultuur en ideologie is die jouw niet past? Als je de vraag stelt waarom we hier de hele moslimgemeenschap lijken te moeten huisvesten? Terwijl de oorlog daar is afgelopen en de tijdelijke opvang beëindigd kan worden. Ben je dan ook extremist?

Wie gaat nu bijvoorbeeld Syrië weer opbouwen, als niemand terug gaat? Het volgende conflict is ongetwijfeld al weer aan het broeien in de islamitische wereld (deze keer Algerije? of toch Iran wat implodeert?), moeten we die dan allemaal ook hier weer huisvesten?

-

Als je jezelf deze vragen stelt komt dan de AIVD met een busje bij je thuis langs om je te schaduwen? Gestuurd door zo'n onafhankelijke X66-er of GroenLinks mol, die 1984 als handboek beschouwd?

-

Of bedoelen ze dat ze stappen gaan ondernemen tegen dat nepmens van Buitenhof voor het verspreiden van een walgelijke hoax? Met als doel opruiing en ongefundeerd haatzaaien?

Dit nog los van de belediging voor alle slachtoffers die de walgelijke praktijken van Mengele echt hebben moeten ondergaan. Wat bezielt je als je daarmee suggereert dat een ander daarmee vergelijkbaar is.

Als taakstraf zou op z'n minst enige educatie van nazi-praktijken op z'n plaats zijn en dan graag de Israelische versie (niet door zo'n Hamas georienteerde leraar:)!