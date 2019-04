"Geweld tegen politie neemt toe"

'De politie' is een groepering van softe onbenullen die iedere dag de straat op gestuurd worden om geld van de burger af te troggelen, onder het mom van "veiligheid" en "milieu." If you can't stand the heat, get out of the kitchen! Verkeerde selectie dus!

Tja.... als De Staat softe en naïeve "useful idiots" zoekt die men makkelijk een ideologisch milieuverhaaltje op de mouw kan spelden en met een bonnenboekje op pad kan sturen, dan moet men natuurlijk niet verbaasd opkijken als die 'agenten' beginnen te janken en piepen als ze eens een keertje een blauwe plek krijgen of als ze gekrenkt worden in hun "safe space" als een of andere mongeaul ze beledigt.