Al dat gezeur om die Baudet. Rutte moet gewoon verkiezingen uitschrijven, daarna moet Baudet het maar klaren want hij gaat die ongetwijfeld winnen. Dan kunnen we ophouden met zeuren want woordjes zijn geen daden en Baudet moet maar gewoon premier worden en daadjes bij woordjes voegen. Pas dan kunnen we hem op waarde inschatten. Kan hij dan niet, nou ja - dan zijn een hoop mensen een illusie armer.

(disclaimer - nee als andere partijen niet meewerken is dat niet hun schuld maar jouw schuld, nee als nexit, brexit, frexit etc. dramatisch is voor mensen is dat niet de schuld van de EU of Timmermans of Rutte of wie dan ook maar het is de schuld van de mensen die het verkochten aan domme mensen die het koopten. Het is niet anders, het is zo. U moet het er mee doen. Tot 12 april.)